Croazia-Brasile Streaming Gratis alternativa RaiPlay e Diretta Rai 1

Croazia-Brasile streaming alternative e opzioni differenti a Rojadirecta TV. Primo quarto di finale del mondiale di calcio 2022: si giocherà oggi venerdì 9 dicembre 2022 alle ore 16:00 italiane all’Education City Stadium di Al Rayyan. Chi passa il turno affronterà in semifinale la vincente di Olanda-Argentina che si gioca oggi alle 20 italiane. Scopriamo insieme dove faranno vedere Croazia-Brasile streaming gratis e tv.

Se c’è una squadra che può darle filo da torcere, però, è sicuramente il Brasile, che è tra i principali candidati a vincere il trofeo dopo la prestazione impressionante contro la Corea del Sud, battuta 4-1 agli ottavi. Gli uomini di Tite hanno realizzato tutti e quattro i loro gol in un primo tempo devastante, che ha permesso al Brasile di rilassarsi e preservare le energie per questo scontro dei quarti di finale con i croati, facendo uscire alcuni dei suoi pezzi forti.

I pentacampioni vantano un record testa a testa dominante, avendo vinto entrambi gli scontri di Coppa del Mondo con la Croazia ed evitando la sconfitta in altri due (1 vittoria, 1 pareggio). L’unica statistica che può intaccare la fiducia del Brasile, tuttavia, è il suo pessimo record recente contro le squadre europee nelle fasi a eliminazione diretta: tutte e cinque le uscite dalla Coppa del Mondo dopo il 1990 sono state opera di squadre europee.

Le probabili formazioni di Croazia-Brasile streaming

Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic. CT Dalic. A disposizione in panchina: Grbic, Ivusic, Erlic, Vida, Sutalo, Barisic, Jakic, Majer, Vlasic, Pasalic, Sucic, Orsic, Petkovic, Budimir.

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo; Casemiro, Paqueta; Raphinha, Neymar, Vinicius; Richarlison. CT Tite. A disposizione in panchina: Ederson, Weverton, Dani Alves, Bremer, Bruno Guimaraes, Fabinho, Antony, Rodrygo, Martinelli, Fred, Everton, Pedro.

Arbitro: Oliver (Inghilterra). Guardalinee: Burt-Beswick (Inghilterra). IV Uomo: Ghorbal (Algeria). VAR: Van Boekel (Olanda). Assistenti VAR: Irrati (Italia).

Croazia-Brasile in TV su Rai 1



Croazia-Brasile in tv in chiaro con Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 16:00 di oggi venerdì 9 dicembre 2022. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Croazia-Brasile Streaming Gratis con Rai Play invece di Rojadirecta Online



Croazia-Brasile streaming con il servizio gratis di Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Il pre-partita di Croazia-Brasile live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

Ricordiamo che la partita Croazia-Brasile streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN. Sul sito di Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Ulteriore alternativa per vedere Croazia-Brasile streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.