FIORENTINA INTER Diretta Streaming Alternativo Gratis, dove vedere Video Online

Come vedere Fiorentina-Inter Streaming Gratis Diretta TV. Partita che apre la 21a giornata di Serie A 2020-21, la seconda del girone di ritorno. Si gioca alle ore 20:45 italiane di oggi venerdì 5 febbraio 2021 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Nerazzurri obbligati a vincere per regalarsi almeno due notti in vetta alla classifica, visto che il Milan, adesso a +2, gioca domenica col Crotone. Una vttoria che servirebbe anche per caricarsi in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia, martedì contro la Juve.

A che ora si gioca Fiorentina-Inter Streaming Diretta Gratis

Tutto pronto, quindi, per vedere la diretta streaming di Fiorentina-Inter, partita di calcio delle ore 20:45 italiane di oggi venerdì 5 febbraio 2021. Sfida ovviamente a porte chiuse così come stabilito dalle norme adottate per contrastare la pandemia. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline oscurati perchè considerati illegali nel vedere calcio streaming gratis.

La Fiorentina non ha vinto nessuna delle ultime sette sfide di Serie A contro l’Inter (4 pareggi, 3 sconfitte), dopo aver ottenuto cinque successi nelle sei precedenti (1 pareggio). L’Inter potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali di campionato contro la Fiorentina per la prima volta dal 2013/14, con Mazzarri alla guida. La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime sei partite al Franchi di Serie A contro l’Inter: tre vittorie sono state seguite da tre pareggi – l’ultimo successo nerazzurro a Firenze in campionato risale al febbraio 2014.

Fiorentina-Inter Streaming Diretta Gratis: formazioni fantacalcio



FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Ger. Pezzella, Igor; Caceres, Pulgar, Amrabat, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Eysseric. Allenatore Prandelli. Squalificati: Castrovilli, Milenkovic.

Indisponibili: Ribery.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

ARBITRO: La Penna di Roma 1. GUARDALINEE: Preti e Galetto. QUARTO UOMO: Pasqua. VAR: Mazzoleni. AVAR: Vivenzi.

La formazione di Prandelli staziona a metà classifica con 22 punti e viene dal pareggio sul campo del Torino. La squadra nerazzurra di Conte è in seconda posizione a quota 44 e presenta il miglior attacco del campionato con 49 gol all’attivo. In 10 trasferte, l’Inter ha ottenuto 5 vittorie e 4 pareggi, perdendo solo sul campo della Sampdoria.

Vedere Fiorentina-Inter Live Streaming Diretta Gratis



La partita di calcio Fiorentina-Inter si può vedere in diretta tv sui canali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Queste app permettono di vedere in diretta streaming le partite di calcio con i nostri dispositivi come iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc. Radiocronaca live di Fiorentina-Inter in diretta su Radio Rai 1.