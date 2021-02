DIRETTA ROMA VERONA Streaming Gratis Alternativo a TarjetaRojaOnline Rojadirecta, dove vedere Video Online

Come vedere Roma-Verona Streaming Gratis Diretta TV. Partita valida per la 20a giornata di Serie A 2020-21, la prima del girone di ritorno. Si gioca alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 31-01-2021 allo stadio Olimpico. Arbitro il signor Marco Piccinini. Attualmente in classifica la Roma di Paulo Fonseca è quinta in classifica con 37 punti, mentre il Verona di Ivan Juric è nona con 30 punti.

A che ora si gioca Roma-Verona Streaming Diretta Gratis

Tutto pronto, quindi, per vedere la diretta streaming di Roma-Verona, partita di calcio delle ore 20:45 italiane di oggi domenica 31 gennaio 2021. Sfida ovviamente a porte chiuse così come stabilito dalle norme adottate per contrastare la pandemia. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline oscurati perchè considerati illegali nel vedere calcio streaming gratis.

La Roma ha ottenuto finora 11 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 41 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Henrikh Mkhitaryan con 8 reti. Invece il Verona ha ottenuto finora 8 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Zaccagni con 5 reti.

Roma-Verona Streaming Diretta Gratis: formazioni fantacalcio



ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Mkhitaryan, Lo. Pellegrini; Borja Mayoral. Allenatore Fonseca. Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Dzeko, Pedro, Zaniolo.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. Allenatore Juric. Squalificati: Magnani. Indisponibili: Benassi, Ruegg, Sturaro, Veloso, Vieira.

Arbitro: Piccinini (Forlì). Guardalinee: Paganessi – Villa. IV uomo: Giua. Var: Guida. Avar: Lo Cicero.

Vedere Roma-Verona Live Streaming Diretta Gratis



La partita di calcio Roma-Verona si può vedere in diretta tv sui canali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Telecronaca Riccardo Gentile, commento tecnico di Massimo Ambrosini. A bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante.

Streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Queste app permettono di vedere in diretta streaming le partite di calcio con i nostri dispositivi come iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc. Radiocronaca live di Roma-Verona in diretta su Radio Rai 1.