DIRETTA NAPOLI-PARMA Streaming Gratis Alternativo, dove vedere Video Online

Come vedere Napoli-Parma Streaming Gratis Diretta TV. Partita valida per la 20esima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Il Napoli ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sette sfide contro il Parma in Serie A, tante quante nelle prime 30 partite contro i crociati nella competizione. La squadra di Gennaro Gattuso, coi ko in Supercoppa e la sconfitta rimediata in rimonta sul campo del Verona, ha certificato rendimento altalenante e limiti che stanno impedendo a Insigne e soci di sferrare l’assalto alla vetta.

A che ora si gioca Napoli-Parma Streaming Diretta Gratis

Tutto pronto, quindi, per vedere la diretta streaming di Napoli-Parma, partita di calcio delle ore 18:00 italiane di oggi domenica 31 gennaio 2021. Si giocherà al Diego Armando Maradona (ex San Paolo) in Napoli. Sfida ovviamente a porte chiuse così come stabilito dalle norme adottate per contrastare la pandemia. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline oscurati perchè considerati illegali nel vedere calcio streaming gratis.

Napoli-Parma Streaming Diretta Gratis: formazioni fantacalcio



Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Mertens, Fabian Ruiz.

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Iacoponi, Osorio, Gagliolo; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho.

Allenatore D’Aversa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bruno Alves, Laurini, Karamoh, Valenti.

Arbitro: La Penna di Roma1. Guardalinee: Baccini e Mastrodonato. Quarto uomo: Serra. Var: Di Paolo. Avar: Del Giovane.

Vedere Napoli-Parma Live Streaming Diretta Gratis



La partita di calcio Napoli-Parma si può vedere in diretta tv sui canali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Telecronaca di Federico Zancan, con il commento di Luca Pellegrini. Gli interventi a bordocampo saranno a cura di Massimo Ugolini.

Streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Queste app permettono di vedere in diretta streaming le partite di calcio con i nostri dispositivi come iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc. Radiocronaca live di Napoli-Parma in diretta su Radio Rai 1.