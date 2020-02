DIRETTA SAMPDORIA NAPOLI Streaming Gratis, dove vedere Video Online

Sampdoria Napoli live streaming e diretta video. Alle 20:45 inizieremo a vedere (anche con Rojadirecta TV in VPN) diretta Sampdoria Napoli. Posticipo che chiude la 22a giornata di Serie A. Gattuso, galvanizzato dalla vittoria sullaJuventus (2-1 al San Paolo nell’ultima partita giocata) recupera Koulibaly, ma andrà in panchina, così come Maksimovic. Di Lorenzo centrale al fianco di Manolas. In mediana, Demme ha l’influenza: c’è Elmas con Lobotka e Zielinski. Out Fabian Ruiz.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Linetty, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore Ranieri. Squalificati: Bereszynski.

Indisponibili: Ferrari, Depaoli.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Allan, Younes, Ghoulam, Malcuit.

Vedere Sampdoria Napoli Streaming Gratis differente da Rojadirecta



Sampdoria Napoli in diretta tv per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Grazie a Sky Go inoltre trasmetteranno la diretta streaming video della partita via internet per gli abbonati, mentre Now TV per tutti. Ulteriore alternativa per vedere Sampdoria Napoli streaming quella estrema di Video YouTube e Facebook Live.