DIRETTA Sampdoria-Napoli Streaming Gratis Alternativa TV, dove vederla e formazioni

Sampdoria-Napoli streaming gratis (alternative e opzioni a Rojadirecta TV). Sampdoria-Napoli, match valido per la 17a giornata di Serie A 2022/23, si giocherà oggi domenica 8 gennaio 2023 alle ore 18:00 italiane, allo stadio Luigi Ferraris di Marassi in Genova.

Si affrontano il Napoli di Luciano Spalletti, reduce dalla prima sconfitta stagionale per mano dell’Inter, fermato ieri sera dal Monza di Palladino sul 2-2. I liguri vengono, invece, dalla seconda vittoria stagionale, ottenuta sul campo del Sassuolo. Di seguito le probabili formazioni e dove vedere Sampdoria-Napoli streaming e diretta tv.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Napoli streaming

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Murru; Leris, Vieira, Rincon, Augello; Djuricic; Lammers, Gabbiadini. Allenatore Stankovic.

A disposizione in panchina: Contini, Ravaglia, Zanoli, Villa, Paoletti, Trimboli, Villar, Yepes, Winks, Verre, Montevago. Indisponibili: Colley, Conti, Sabiri, De Luca, Pussetto, Quagliarella. Squalificati: Amione.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti.

A disposizione in panchina: Marfella, Sirigu, Bereszynski, Oliveira, Ostigard, Rrahmani, Zedadka, Anguissa, Demme, Gaetano, Zerbin, Zielinski, Lozano, Raspadori, Simeone. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Abisso della sezione di Palermo. Assistenti: Bercigli e Cecconi. IV uomo: Marinelli. Var: Valeri. Avar: S. Longo.

Dove vedere Sampdoria-Napoli in TV

Sampdoria-Napoli in tv sarà visibile in diretta su DAZN, visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno attivare ‘Zona DAZN’ e godersi la partita sul canale 214 del decoder di Sky.

Sampdoria-Napoli streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Sul sito di TuttoSport e quello del Corriere dello Sport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.