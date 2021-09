DIRETTA Sampdoria-Napoli Streaming TV Alternativa Live, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Sampdoria Napoli Streaming Live invece di Rojadirecta. Per la quinta giornata di campionato, gli azzurri di Spalletti sono impegnati a Marassi contro gli uomini di D’Aversa (reduci dalla vittoria esterna di Empoli) per cercare la 5a vittoria consecutiva e rimanere così in vetta alla classifica in solitaria. Si gioca a partire dalle ore 18:30 ITA di oggi giovedì 23 settembre 2021.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Spalletti avrebbe chiesto al gruppo di cercare i tre punti a tutti i costi per tornare in testa alla classifica in solitaria. Il tecnico azzurro avrebbe sottolineato, anche, le difficoltà che nasconde la partita con la Sampdoria e la qualità dell’avversario. A Genova, dunque, arriverà un Napoli aggressivo e molto carico.

Fabio Quagliarella ha giocato 34 partite e segnato 11 gol in Serie A con la maglia del Napoli; l’attaccante della Sampdoria ha realizzato otto reti contro i partenopei, cinque nelle ultime 10 sfide.

Le formazioni di Sampdoria Napoli

D’Aversa in conferenza stampa: “”Spalletti sta facendo un grandissimo lavoro. Hanno la miglior difesa e hanno tirato più in porta di tutti. Il Napoli sembra non avere punti deboli. Dobbiamo essere perfetti in campo”.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. A disposizione in panchina: Ravaglia, Falcone, Murru, Ferrari, Dragusin, Trimboli, Chabot, Askildsen, Depaoli, Ekdal, Torregrossa, Ciervo. Allenatore D’Aversa.

Ancora out Dries Mertens e Stanislav Lobotka. Neanche per la sfida con la Sampdoria Luciano Spalletti avrà a disposizione i due giocatori, ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Oltre a loro, mancherà anche Demme: il centrocampo rimane dunque area di scelte obbligate per il tecnico azzurro.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Malcuit, Manolas, Zanoli, Juan Jesus, Elmas, Politano, Ounas, Petagna. Allenatore Spalletti.

ARBITRO: Valeri di Roma. Assistenti: Galletto e Rossi. Quarto Uomo: Volpi. VAR: Di Paolo. AVAR: De Meo.

Nell’ultima gara di campionato, Francesco Caputo si è sbloccato con la Sampdoria, superando quota 50 gol in Serie A. L’attaccante ha realizzato in totale due reti contro i partenopei in cinque sfide di campionato (uno dei quali nell’ultimo match giocato contro i campani a marzo 2021).

si è sbloccato con la Sampdoria, superando quota 50 gol in Serie A. L’attaccante ha realizzato in totale due reti contro i partenopei in cinque sfide di campionato (uno dei quali nell’ultimo match giocato contro i campani a marzo 2021). Lorenzo Insigne ha segnato sei gol contro la Sampdoria in Serie A, facendo meglio soltanto contro Lazio (sette) e Fiorentina (nove); tuttavia, l’attaccante del Napoli non è mai andato a bersaglio nelle ultime quattro sfide contro i blucerchiati nel massimo torneo.

Dove Vedere Sampdoria Napoli

Sampdoria Napoli da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti DAZN in live streaming sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.