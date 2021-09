DIRETTA Sampdoria Inter Streaming TV Alternativa ROJADIRECTA Live, dove vederla Online Gratis.

DIRETTA Sampdoria Inter Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 12:30 ITA di oggi domenica 12 settembre 2021 per la 3a giornata del nuovo campionato di Serie A, edizione 2021-2022. Il nuovo acquisto Francesco Caputo cercherà il suo primo gol per la Sampdoria dopo aver segnato 11 o più gol in Serie A in ciascuna delle sue ultime tre presenze nella massima serie. Potrebbe prendere ispirazione da Joaquín Correa, che è diventato il primo giocatore a segnare due volte al suo debutto con l’Inter, dopo Giampaolo Pazzini nel 2011.

Le formazioni di Sampdoria Inter

Sampdoria (4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, O Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Quagliarella, Caputo. Allenatore D’Aversa. A disposizione in panchina: Falcone, Ravaglia, Bereszynski, Dragusin, A Ferrari, Chabot, Trimboli, Askildsen, Verre, Ciervo, Ihattaren. Indisponibili: Ekdal, Gabbiadini, Murru, Torregrossa. Squalificati: nessuno.

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko. Allenatore Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Dumfries, Dimarco, Vidal, Gagliardini, Correa, L Martinez, Satriano. Indisponibili: Eriksen, Brazao. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Daniele Orsato di Schio. Guardalinee: Peretti e Pagliardini. Quarto uomo: Baroni. Var: Nasca. Avar: Giallatini.

Dove Vedere Sampdoria Inter Live Streaming diverso da Rojadirecta

Sampdoria Inter da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La partita sarà trasmessa anche da Sky attraverso i canali di Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, numero 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online, oltre che su SkyGo e Now per quelli di Sky. Non ci sono altre alternative per vedere Sampdoria Inter streaming.