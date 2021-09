DIRETTA Milan Lazio Streaming TV Alternativa ROJADIRECTA Live, dove vederla Online Gratis.

DIRETTA Milan Lazio Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 18 ITA di oggi domenica 12 settembre 2021 per la 3a giornata del nuovo campionato di Serie A, edizione 2021-2022. Il tecnico Pioli prima della sfida: “Milan-Lazio d’aiuto per il match con il Liverpool? Credo che le caratteristiche delle squadre sono difficili da confrontare. La Lazio gioca con un centravanti vero, Immobile, mentre il Liverpool con un falso 9 come Firmino o Jota. Poi le partite sono sempre diverse una dall’altra. La Champions ci darà senz’altro tante motivazioni, ma siamo concentrati su domani”.

Le formazioni di Milan Lazio

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T Hernandez; Kessie, Tonali; Florenzi, B Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Romagnoli, Gabbia, Ballo-Touré, Kalulu, Saelemaekers, Bennacer, Bakayoko, Giroud, Rebic, Pellegri, D Maldini. Indisponibili: Krunic, Messias. Squalificati: nessuno.

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Ciro Immobile, F Anderson. Allenatore Sarri. A disposizione in panchina: Strakosha, Patric, S Radu, Marusic, Escalante, Akpa Akpro, Cataldi, Basic, Romero, Raul Moro, Zaccagni, Muriqi. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Chiffi di Padova. Guardalinee: Liberti e Galetto. Quarto uomo: Zufferli. Var: Mazzoleni. Avar: Alassio.

Dove Vedere Milan Lazio Live Streaming diverso da Rojadirecta

Milan Lazio da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online. Non ci sono altre alternative per vedere Milan Lazio streaming.