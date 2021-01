Sampdoria-Inter in Diretta Streaming: Orario, Canale TV e Formazioni

La partita Sampdoria Inter in diretta streaming si giocherà oggi 6 gennaio 2021, giorno dell’Epifania, alle ore 15:00. Si giocherà allo stadio Luigi Ferraris di Marassi di Genova, senza pubblico a causa delle restrizioni Covid per la 16a giornata di Serie A. L’arbitro della sfida sarà Valeri. Ranieri potrebbe far spazio a Damsgaard e Ramirez per Jankto e Verre. Nessuna lesione per Lukaku, che è stato convocato per la trasferta di Genova ma probabilmente partirà dalla panchina. Darmian per Young a sinistra. In mezzo al campo Vidal va verso la panchina: al suo posto Gagliardini. In attacco ballottaggio tra Perisic e Sanchez al fianco di Lautaro.

Sampdoria-Inter in Diretta Streaming Alternativo a Rojadirecta: Sky o DAZN

Il match Sampdoria Inter sarà visibile in diretta su Sky Sport (canale 252 del satellite) e Sky Sport Serie A

Probabili Formazioni Sampdoria-Inter

(canale 202 del satellite, 473 del digitale terrestre). Diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it).

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Darmsgaard; Ramirez; Keita. Allenatore Ranieri. Squalificati: Ekdal. Indisponibili: A Ferrari, Gabbiadini, Prelec.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Lukaku, Pinamonti, Vecino.