Crotone-Roma in Diretta Streaming: dove guardarla, Orario e Formazioni

La partita Crotone Roma in diretta streaming si giocherà oggi 6 gennaio 2021, giorno dell’Epifania, alle ore 15:00. Il match del turno 16 infrasettimanale di Serie A verrà disputato a porte chiuse allo Scida di Crotone. L’arbitro sarà Piccinini. Stroppa deve scegliere il compagno di reparto di Messias tra Riviere e Simy, con il primo attualmente in vantaggio. Per il resto si dovrebbe andare verso la conferma della squadra che ha perso a San Siro contro l’Inter. Fonseca ha annunciato due/tre cambi: in difesa potrebbe toccare a Kumbulla con turno di riposo per Ibanez, a centrocampo chance per Cristante, sulla trequarti scalpita Carles Perez. Davanti invece giocherà Mayoral: Dzeko ha riportato un risentimento muscolare al gluteo ed è in forte dubbio per la trasferta crotonese. Una decisione verrà presa solo a ridosso della gara.

Crotone-Roma in Diretta Streaming Alternativo a Rojadirecta: Sky o DAZN

Il match Crotone Roma sarà visibile in

Crotone-Roma probabili formazioni



diretta su Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre). Diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it).

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; P Pereira, Molina, Zanellato, Eduardo Henrique, Reca; Messias, Simy. Allenatore Stroppa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Cigarini.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Bruno Peres; Lo Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Calafiori, Fazio, Pedro, Santon, Spinazzola, Zaniolo.