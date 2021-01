Napoli-Spezia in Diretta Streaming: come vederla, orario e formazioni

Napoli-Spezia in diretta streaming si gioca oggi mercoledì 6 gennaio 2021 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli: fischio d’inizio previsto per le ore 18:00 italiane. L’arbitro sarà Mariani. Prevedibile qualche variazione per Gattuso: Demme potrebbe partire dall’inizio in mezzo al campo al fianco di Bakayoko, con Fabian Ruiz inizialmente in panchina, così come Politano. Lozano, Zielinski e Insigne dietro Petagna. Bartolomei non convocato perché a un passo dalla cessione, mentre è subito in lista il neo acquisto Saponara. Italiano ritrova anche Dell’Orco e Leo Sena per la panchina.

Napoli-Spezia in Diretta Streaming Alternativo a Rojadirecta: Sky o DAZN

Il match Napoli-Spezia sarà visibile in diretta su DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Napoli-Spezia probabili formazioni



Diretta streaming gratis per gli abbonati su DAZN (link www.dazn.com) su smart tv, smartphone o tablet.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Petagna. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Koulibaly, Malcuit, Mertens, Milik, Osimhen.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Terzi, Marchizza; Maggiore, Agoumé, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. Allenatore Italiano. Squalificati: Chabot, Estevez. Indisponibili: Acampora, Capradossi, Dell’Orco, Ferrer, Galabinov, Mattiello, M Ricci, Sena, Verde, Zoet.