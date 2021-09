DIRETTA NAPOLI-JUVENTUS Streaming TV Alternativa a Rojadirecta Live, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Napoli Juventus Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 18:00 ITA di oggi sabato 11 settembre 2021 per la 3a giornata del nuovo campionato di Serie A, edizione 2021-2022. La prossima sarà la 400esima presenza di Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli in tutte le competizioni; il fantasista classe ‘91 diventerà il 4° giocatore del club partenopeo a tagliare questo traguardo, dopo Marek Hamsik (520), Giuseppe Bruscolotti (511) e Antonio Juliano (505).

Le formazioni di Napoli Juventus

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Elmas; Politano, Osimhen, Lorenzo Insigne. Allenatore Luciano Spalletti. A disposizione: Marfella, Idasiak, Rrahmani, Malcuit, Zanoli, Juan Jesus, Zielinski, Ounas, Lozano, Petagna. Indisponibili: Demme, Ghoulam, Lobotka, Meret, Mertens. Squalificati: nessuno.

Juventus (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci, Chiellini; De Sciglio, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Kean. Allenatore Max Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, De Winter, Lu Pellegrini, Ramsey, Miretti, Soulè, Kulusevski. Indisponibili: Arthur, Kaio Jorge, Chiesa, Danilo, Alex Sandro, Cuadrado, Danilo, Bentancur, Dybala Squalificati: nessuno.

Arbitro: Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia. Verrà coadiuvato dagli assistenti Passeri e Costanzo e dal quarto uomo Ayroldi. Al VAR Mariani e Meli.

Dove Vedere Napoli Juventus Live Streaming diverso da Rojadirecta

Napoli Juventus da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico. In conduzione Diletta Leotta. Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online. Non ci sono altre alternative per vedere Napoli Juventus streaming.