DIRETTA NAPOLI-JUVENTUS Streaming TV Alternativa Live, dove vederla Gratis Online

DIRETTA Napoli Juventus Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi venerdì 13 gennaio in apertura della 18a giornata del campionato di Serie A, edizione 2022-2023. In molti definita come la “partita delle partite”, oggi davanti al pubblico del Maradona con il tutto esaurito, assume un significato ancorapiù entusiasmante: una sfida decisiva per le sorti dell’intero campionato!

Gli azzurri di Luciano Spalletti, infatti, laureatisi campioni d’inverno con due turni d’anticipo, vincendo stasera potrebbero momentaneamente portarsi a +10 dalle inseguitrici (il Milan sfiderà il Lecce al Via del Mare sabato alle 18), mettendo una seria ipoteca sullo scudetto.

La squadra di Massimiliano Allegri è in grandissima forma essendo reduce da otto vittorie consecutive senza subire reti! Vincendo stasera potrebbe definitivamente riaprire il campionato portandosi a sole quattro lunghezze dai partenopei. Ci sono dunque tutti gli ingredienti per un match imperdibile!

Le formazioni di Napoli Juventus

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno. A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Ostigard, Juan Jesus, Bereszynski, Olivera, Gaetano, Demme, Ndombele, Elmas, Zerbin, Raspadori, Lozano, Simeone.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. Allenatore Massimiliano Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bonucci, Cuadrado, Kaio Jorge, Pogba, Vlahovic. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Paredes, Miretti, Chiesa, Soulé, Iling-Junior, Kean.

Arbitro: Daniele Doveri (45 anni) della Sezione Roma 1. Guardalinee: Costanzo-Passeri. 4° Uomo: Chiffi. VAR: Mariani. Assistente VAR: Piccinini.

Dove vedere Napoli-Juventus in TV

Napoli-Juventus in tv sarà visibile in diretta su DAZN, visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno attivare ‘Zona DAZN’ e godersi la partita sul canale 214 del decoder di Sky. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Napoli-Juventus streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Sul sito di TuttoSport e quello del Corriere dello Sport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.