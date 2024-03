La Pasqua non è completa senza la presenza della colomba, il dolce tradizionale amato da tutti. Tra tutti i dolci delle festività, come il panettone, la colomba è sicuramente uno dei più apprezzati, anche più delle uova di cioccolato.

La colomba è un dolce molto discusso, con chi ama i canditi e chi li odia. C’è chi la preferisce classica, chi al pistacchio, chi al cioccolato. Tutti sono d’accordo sul fatto che l’impasto debba essere di ottima qualità e fatto con cura. La ricerca della colomba perfetta può essere difficile data la vasta scelta tra prodotti artigianali e quelli da supermercato.

Peppe Flamingo, noto pasticcere, sottolinea l’importanza di utilizzare il lievito madre fresco anziché quello essiccato in polvere, che accelera i processi di produzione ma cambia nettamente il gusto del dolce. Le colombe prodotte da Flamingo nel suo laboratorio di Marzapani sono rinomate in tutto il mondo per la loro qualità e varietà di gusti.

Flamingo propone anche la colomba scomposta, che permette di scegliere le farciture desiderate, come canditi artigianali e creme al cioccolato o pistacchio. Flamingo difende i canditi artigianali, che hanno un gusto completamente diverso da quelli industriali, risultando più freschi, morbidi e profumati.

In sintesi, la colomba di Pasqua è un dolce tradizionale amato da tutti, ma con gusti molto personali. Flamingo propone una colomba scomposta per personalizzare le farciture e difende l’uso dei canditi artigianali per un gusto autentico e irresistibile.