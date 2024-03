Benefici dei pomodori per la salute cardiovascolare: prevenzione dell’ipertensione

Il pomodoro è uno degli ortaggi fondamentali nella dieta del Mediterraneo.

Viene consumato molto durante i mesi più caldi. Di origini americane, è stato portato in Europa dai conquistadores spagnoli. Tuttavia, non è stato coltivato per scopi alimentari fino al XVIII secolo, quando ha iniziato ad essere apprezzato per il suo gusto e la sua versatilità.

Una ricerca condotta dal dottor David Murcia-Lesmes, esperto in Scienze alimentari e nutrizione, ha dimostrato che i pomodori potrebbero avere un impatto positivo nella prevenzione e nel trattamento dell’ipertensione, che è un grosso problema di salute.

In Italia, 15 milioni di persone soffrono di pressione alta. Il 31% della popolazione italiana è iperteso e il 17% è in zona di rischio. L’ipertensione è una condizione in cui la pressione sanguigna contro le pareti delle arterie è così elevata da causare problemi cardiaci. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di non superare i 5 grammi di sale al giorno.

La ricerca ha evidenziato che mangiare un pomodoro al giorno o prodotti a base di pomodoro riduce del 36% il rischio di ipertensione. Questo potrebbe essere dovuto al licopene presente nel pomodoro, un potente antiossidante che regola la pressione sanguigna. Mangiare pomodori può migliorare la salute cardiovascolare e ridurre il rischio di ictus.

Anche se non esistono cibi miracolosi, una dieta equilibrata e ricca di frutta e verdura può essere molto benefica per la salute. Il consumo di pomodori fornisce vitamine essenziali, come la vitamina A e C. Il pomodoro schiacciato o cotto in combinazione con olio migliora l’assorbimento del licopene nel corpo.