DIRETTA MILAN-VENEZIA Streaming TV Alternativa Live, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Milan Venezia Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 ITA di oggi mercoledì 22 settembre 2021 per la 5a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022. Si gioca subito dopo il match Spezia-Juventus che va in onda alle ore 18:30. Non recupera dal mal di schiena, infatti, Olivier Giroud che aveva già saltato la delicata sfida contro la Juventus e, il condizionale resta d’obbligo fino alla lista dei convocati di Pioli, non dovrebbe neanche essere a disposizione per la gara interna contro il Venezia.

Curiosità in numeri: il Milan è stato in vantaggio alla fine del primo tempo in 17 (la maggioranza, vale a dire il 56,67%) delle sue ultime 30 vittorie casalinghe in Serie A.

Le formazioni di Milan Venezia

Con il gol del pareggio l’ultima volta, Ante Rebić è diventato il primo giocatore del Milan a segnare in tre presenze consecutive contro la Juventus dal 1994/95 in poi. Dall’altra parte, Pietro Ceccaroni ha segnato di testa in casa il suo primo gol in Serie A nell’ultima partita, il che significa che tutti i suoi ultimi quattro gol in campionato sono arrivati con un colpo di testa.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, A Romagnoli, Gabbia, T Hernandez; Tonali, Bennacer; Florenzi, B Diaz, Leao; Rebic. Allenatore Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Jungdal, Tomori, Ballo-Touré, Saelemaekers, Kessie, Pellegri, Maldini.

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigol, Vacca, Tessmann; Okereke, Henry, Aramu. Allenatore Zanetti. A disposizione in panchina: Neri, Modolo, Ebuehi, Schnegg, Svoboda, Heymans, Busio, Bjarkason, Kiyine, Peretz, Johnsen, Forte.

Arbitro: Pezzuto di Lecce. Guardalinee: Longo e Bercigli. Quarto uomo: Gariglio. VAR: Banti. AVAR: Alassio.

Dove Vedere Milan Venezia Live Streaming diverso da Rojadirecta

Milan Venezia da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Partita disponibile anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) e Sky Go in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook. A pagameno per tutti con NOW. Non ci sono altre alternative per vedere Milan Venezia streaming.