Diretta Spezia-Juventus Streaming TV Alternativa a Rojadirecta Live, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Spezia Juventus Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 18:30 ITA di oggi mercoledì 22 settembre 2021 per la 5a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022. Sconfitta contro il Napoli e l’Empoli, la Juventus ha ottenuto solamente due punti, all’esordio contro l’Udinese e nell’ultima giornata contro il Milan (in casa). Allegri: “Io arrugginito? Sono passati due mesi, ora mi sono già riabituato. Ma meno si parla di problemi e prima si trovano le soluzioni. E poi ora c’è solo da fare, non da parlare”.

Le formazioni di Spezia Juventus

Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Nikolaou, Hristov, S. Bastoni; Kovalenko, Borabia, Maggiore; Salcedo, Antiste, Gyasi. Allenatore Thiago Motta. A disposizione in panchina: Provedel, Zovko, Erlic, Kiwior, Sala, Amian, Verde, Podgoreanu, Nzola, Manaj. Indisponibili: Leo Sena, Agudelo, Reca e Colley. Squalificati: nessuno.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro: Chiesa, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Kean. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, De Sciglio, L Pellegrini, McKennie, Ramsey, Rabiot, Kulusevski, Cuadrado, Morata. Indisponibili: Chiellini, Arthur, Kaio Jorge. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Aureliano di Bologna. Assistenti: Cecconi e Pagliardini. Quarto Uomo: Baroni. Var: Mazzoleni. Avar: Bresmes.

Dove Vedere Spezia Juventus Live Streaming diverso da Rojadirecta

Spezia Juventus da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook. Non ci sono altre alternative per vedere Spezia Juventus streaming.