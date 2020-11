DIRETTA SPEZIA JUVENTUS Streaming alternativa a ROJADIRECTA Gratis Live, dove vedere Video Live Online

Spezia Juventus streaming e diretta video a partire dalle ore 15:00 di oggi con i servizi digitali: su Sky o DAZN? Match valido per la 6a giornata di Serie A. Spezia e Juventus si sono affrontate in Serie B nel 2006/07: i liguri guadagnarono quattro punti, grazie a un pareggio interno e un successo esterno. Alvaro Morata della Juventus ha segnato il 31% delle sue reti in Serie A contro squadre neopromosse (5/16). Scopri dove vedere Spezia Juventus streaming gratis.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, S Bastoni; Bartolomei, Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi. Allenatore Italiano. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Capradossi, Erlic, Galabinov, Mastinu, Mattiello, Ramos, Zoet, Sala.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Bentancur, Chiesa; Paulo Dybala, Alvaro Morata.

Vedere Spezia Juventus Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, De Ligt, Chiellini.

Spezia Juventus in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Telecronaca in diretta con Riccardo Trevisani, affiancato da Daniele Adani al commento tecnico.

Grazie a SkyGo (Link > https://skygo.sky.it) potrai vedere la diretta streaming video della partita via internet (gratis per gli abbonati). A pagamento per tutti con NowTV (Link > https://www.nowtv.it). Ulteriore alternativa per vedere Spezia Juventus streaming quella estrema di Video YouTube e Facebook Live.