DIRETTA SAMPDORIA-GENOA Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta TV Oggi 1/11/2020

Sampdoria-Genoa Streaming Gratis e Diretta TV Live. Alle ore 20:45 tutti incollati al televisore per vedere la diretta streaming (alternativa a Rojadirecta) del Derby della Lanterna di Genova. Si gioca oggi domenica 01/11/2020 allo stadio Luigi Ferraris di Marasssi peril turno numero 6 di Serie A. Se il Genoa deve recuperare la gara contro il Torino ed ha quattro punti in classifica, la Sampdoria vola, decisa a dimenticare l’ultima difficile stagione, che ha portato alla salvezza per un soffio.

Streaming Sampdoria-Genoa Diretta Gratis: formazioni.



Sampdoria (4-4-2): Audero, Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Jankto, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella. Allenatore Ranieri. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Gabbiadini.

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, C. Zapata, Masiello; Ghiglione, Behrami, Badelj, Rovella, Czyborra; Pandev, Scamacca. Allenatore Maran. Squalificati: Nessuno.

Vedere Sampdoria-Genoa Streaming Gratis Diretta Live Serie A Oggi.



Indisponibili: Shomurodov, Sturaro, Zappacosta.

La partita di calcio Sampdoria-Genoa (Derby della Lanterna) si può vedere in diretta tv con Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite).

La sfida sarà disponibile in streaming live sul sito internet di SkyGo (link > https://skygo.sky.it) che è gratis per gli abbonati, raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita di calcio non verrà trasmessa in chiaro.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con NowTV (link > https://www.nowtv.it). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.