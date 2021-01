DIRETTA SAMPDORIA-JUVENTUS Streaming Gratis Alternativo TarjetaRojaOnline, dove vedere Video Online

Come vedere Sampdoria-Juventus Streaming Gratis Diretta TV. Anticipo del sabato valido per la 20esima giornata di Serie A. Si tratta del 126esimo confronto in campionato tra Sampdoria e Juventus: avanti i bianconeri nel bilancio per 62 vittorie a 26, mentre i pareggi sono 37. La Juve ha vinto le ultime due partite di Serie A contro la Sampdoria senza subire reti. Sampdoria e Juventus non pareggiano in Serie A dal dicembre 2014: dopo quella partita ci sono stati 10 successi bianconeri e due blucerchiati.

A che ora si gioca Sampdoria-Juventus Streaming Diretta Gratis

Tutto pronto, quindi, per vedere la diretta streaming di Sampdoria-Juventus, partita di calcio delle ore 18:00 italiane di oggi sabato 30 gennaio 2021. Si giocherà al Luigi Ferraris di Marassi in Genova. Sfida ovviamente a porte chiuse così come stabilito dalle norme adottate per contrastare la pandemia. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline oscurati perchè considerati illegali nel vedere calcio streaming gratis.

Sampdoria-Juventus Streaming Diretta Gratis: formazioni fantacalcio



Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Jankto; Keita, Quagliarella.

Allenatore Ranieri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: A. Ferrari, Gabbiadini.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Chiellini; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, CR7 Cristiano Ronaldo (nella foto di copertina). Allenatore Pirlo. Squalificati: Kulusevski. Indisponibili: Bernardeschi, Paulo Dybala.

Vedere Sampdoria-Juventus Live Streaming Diretta Gratis



La partita di calcio Sampdoria-Juventus si può vedere in diretta tv sui canali di Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Queste app permettono di vedere in diretta streaming le partite di calcio con i nostri dispositivi come iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc. Radiocronaca live di Sampdoria-Juventus in diretta su Radio Rai 1.