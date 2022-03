DIRETTA Sampdoria-Juventus Streaming Live Alternativa TV, dove vedere Gratis Online la partita di Serie A

DIRETTA Sampdoria-Juventus Streaming Alternativa a Rojadirecta TV in italiano: tutte le informazioni su come vedere la partita su internet e in televisione, probabili formazioni, qualche dato statistico, le ultime notizie prima del fischio d’inizio.

Una vittoria risicata per 1-0 contro lo Spezia a rischio retrocessione non avrà impressionato i tifosi, ma la Juventus ha comunque allungato la sua attuale sequenza da imbattuta in Serie A a 14 partite (9 vittorie, 5 pareggi). L’allenatore dei Bianconeri Massimiliano Allegri ha invitato i tifosi a non lamentarsi dei risultati serrati, affermando: “Se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi, devi giocare queste partite e vincere soffrendo”. Sarà lo stesso con la Sampdoria? La Samp ha subito quattro degli ultimi sette gol in campionato nel primo quarto d’ora di gioco: in generale i blucerchiati hanno concesso ben 10 reti in questo lasso temporale nella Serie A in corso, meno solo di Empoli e Salernitana (entrambe 11).

Le probabili formazioni di Sampdoria-Juventus

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, O Colley, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sabiri; Caputo, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo. A disposizione in panchina: Audero, Ravaglia, Magnani, Conti, Ferrari, Ekdal, Sensi, Trimboli, Vieira, Giovinco, Supriaha, Montevago. Indisponibili: Askildsen, Damsgaard, Gabbiadini. Squalificati: Murru.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Luca Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, De Winter, Akè, Miretti, Soulè, Kean. Indisponibili: Chiesa, Chiellini, McKennie, Kaio Jorge, Zakaria, Bonucci, Dybala. Squalificati: Bernardeschi.

Arbitro: Valeri. Guardalinee: Di Vuolo – Bottegoni. Quarto Uomo: Cosso. Var: Aureliano. Assistente Var: De Meo.

Sampdoria-Juventus da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per seguire Sampdoria-Juventus basterà scaricare l’app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. La telecronaca della partita è affidata a Edoardo Testoni, affiancato in cabina di commento da Marco Parolo.

Le avversarie davanti stanno mostrando nervosismo: perché? Allegri: “Non percepisco questo nervosismo delle altre. Noi alla Juventus dobbiamo parlare poco e fare tanto, perché c’è molto da fare. Più stiamo zitti e meglio è, quelli che stanno davanti lo sono e lo saranno. Noi pensiamo a noi stessi e ai nostri obiettivi. Dopo la sosta avremo tutti a disposizione per il rush finale di stagione”.

Per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) sarà disponibile Sampdoria-Juventus streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Come sta mentalmente la Juventus durante questa rimonta e in vista Champions? Allegri: “Vincere a Genoa è sempre complicato. La Sampdoria in casa è un’altra squadra e ci aspettiamo una partita complicata. L’importante è stare in partita e avere l’orgoglio di fare risultato anche domani”.

La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV. Ecco perchè non ci sono altre alternative per vedere Sampdoria-Juventus streaming.

Il terzo posto può essere un obiettivo? Allegri: “A noi basta essere nei primi quattro, poi se secondi, terzi o quarti cambia poco. Veniamo da tante partite importanti e dobbiamo lavorare perché manca ancora molto. Contro la Sampdoria vogliamo un risultato positivo per continuare la striscia positiva e consolidare la posizione”.