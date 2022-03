DIRETTA Milan-Empoli Streaming Live Alternativa a RojadirectaTV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Milan-Empoli Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi sabato 12 marzo 2022 Milan-Empoli per la 29a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022, 10° turno del girone di ritorno. Si gioca dopo l’incontro delle 18 Sampdoria-Juventus.

il Milan può aumentare il proprio vantaggio di due punti sui rivali cittadini dell’Inter in cima alla classifica della Serie A: dovrà vincere questa sera sull’Empoli che occupa la metà classifica. Avendo giocato una partita in più rispetto all’Inter, la corsa del Milan al suo primo scudetto dal 2010/11 sembra destinata ad essere combattuta fino all’ultima giornata, soprattutto se riuscisse a prolungare una serie di sei partite da imbattuto in questo scontro in campionato (3 vittorie, 3 pareggi). Di seguito subito le probabili formazioni di Milan-Empoli e poi andiamo a scoprire dove vedere Milan-Empoli streaming gratis alternativa a Rojadirecta.

Le formazioni di Milan-Empoli

Florenzi terzino sinistro nel Milan (Theo Hernandez è squalificato), con Kessie sulla trequarti in vantaggio su Brahim Diaz. Tonali non riposa, venendo schierato accanto a Bennacer. Giroud titolare, ma Ibra scalpita. Fiducia a Kalulu. Solito ballottaggio Messias-Saelemaekers. Romagnoli recuperato. Empoli con Bajrami ed Henderson a supporto di Pinamonti, confermato Asllani in regia, Parisi sull’out mancino.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Florenzi; Bennacer, Tonali; Messias, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Ballo-Toure, Krunic, Saelemaekers, Castillejo, Brahim Diaz, Rebic, Maldini, Ibrahimovic. Indisponibili: Kjaer, Romagnoli. Squalificati: Theo Hernandez. Diffidati: Brahim Diaz, Romagnoli.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, S Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti. Allenatore: Aurelio Andreazzoli. A disposizione in panchina: Ujkani, Furlan, Viti, Tonelli, Fiamozzi, Cacace, Benassi, Stulac, Di Francesco, Verre, Cutrone, La Mantia. Indisponibili: Haas, Ekong, Marchizza. Squalificati: nessuno. Diffidati: Zurkowski, Marchizza, Parisi, Tonelli.

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova. Guardalinee: Imperiale e Di Iorio. Quarto uomo: Volpi. Var: Nasca. Assistente Var: Lo Cicero.

Dove vedere Milan-Empoli in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Milan-Empoli da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Milan-Empoli su sarà curata da Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

Milan-Empoli in tv grazie a Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite) e Sky Sport 4K (213 satellite). La telecronaca Sky è affidata a Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Luca Marchegiani come seconda voce.

Milan-Empoli Live Streaming diverso da Rojadirecta

Milan-Empoli streaming sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com), piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Milan-Empoli Streaming Gratis per gli abbonati su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati scaricando l’app su pc, smartphone o tablet. A pagamento per tutti con NOW TV. Non ci sono altre alternative per vedere Milan-Empoli streaming.

Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Milan-Empoli su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.