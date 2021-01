Come vedere Juventus-Spal Streaming Gratis Diretta TV. Da questa gara di quarto di finale di Coppa Italia di calcio, uscirà la sfidante dell’Inter in semifinale. Resta a riposo Cristiano Ronaldo, non convocato dal tecnico bianconero. Assente dalla lista anche Bentancur, ancora out Dybala, mentre è stato regolarmente convocato Alex Sandro appena guarito dal Covid. Era risultato positivo il 4 gennaio, due giorni prima della sfida di San Siro con il Milan, e il giorno dopo la stessa sorte era toccata a Cuadrado, mentre l’8 gennaio era stata riscontrata la positività di De Ligt.

A che ora si gioca Juventus-Spal Streaming Coppa Italia TV

Tutto pronto, quindi, per vedere la diretta streaming di Juventus-Spal, partita di calcio delle ore 20:45 italiane di oggi martedì 26 gennaio 2021. Si giocherà allo Stadium di Torino, casa bianconera. Sfida ovviamente a porte chiuse così come stabilito dalle norme adottate per contrastare la pandemia. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline non oscurati perchè considerati illegali nle vedere calcio streaming gratis.

Juventus-Spal Streaming Diretta Gratis: formazioni fantacalcio



JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Dragusin, De Ligt, Demiral, Frabotta; Bernardeschi, Fagioli, Rabiot, Ramsey; Alvaro Morata, Kulusevski. Allenatore Andrea Pirlo.

In panchina: Szczesny, Pinsoglio, Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo, Alex Sandro, Di Pardo, Arthur, McKennie, Chiesa. Indisponibili: CR7 Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Bentancur. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bentancur, Bernardeschi.

SPAL (3-4-1-2): Berisha; Okoli, Vicari, Ranieri; Dickmann, Mora, Murgia, Sala; Brignola; Floccari, Seck. Allenatore: Marino. In panchina: Thiam, Minelli, Sernicola, Spaltro, Strefezza, Tomovic, Missiroli, Esposito, Viviani, Valoti, Moro, Paloschi. Indisponibili: D’Alessandro, Di Francesco. Squalificati: Tumminello. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Pezzuto di Macerata. Guardalinee: Rocca e Robilotta. Quarto uomo: Piccinini. Var: Mazzoleni. Avar: Alassio.

Vedere Juventus-Spal Live Streaming Diretta Gratis Link



La partita di calcio Juventus-Spal si può vedere in diretta tv in chiaro sui canali digitali di Rai Uno, canale 1 del digitale terrestre e in HD sul 501. A disposizione streaming calcio gratis Rai Play (link www.raiplay.it), che permette di vedere in diretta le partite di calcio con i nostri dispositivi come iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc. Radiocronaca live di Juventus-Spal in diretta su Radio Rai 1.