DIRETTA INTER-MILAN Streaming Gratis Alternativo a Rojadirecta Coppa Italia, dove vedere Derby Video Online

Come vedere Inter-Milan Streaming Gratis Diretta TV. Da questa gara di quarto di finale di Coppa Italia di calcio, uscirà la sfidante della vincitrice di Juventus-Spal in semifinale. Questo sarà il Derby della Madonnina numero venticinque con Coppa Italia. I bilancio complessivo vede in vantaggio il Milan in virtù delle 10 vittorie ottenute a fronte di 7 pareggi e 7 sconfitte.

A che ora si gioca il Derby Inter-Milan Coppa Italia Streaming e TV

Tutto pronto, quindi, per vedere la diretta streaming di Inter-Milan, partita di calcio delle ore 20:45 italiane di oggi martedì 26 gennaio 2021. Si giocherà allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro in Milano. Sfida ovviamente a porte chiuse così come stabilito dalle norme adottate per contrastare la pandemia.

Diretta Inter-Milan Streaming Gratis: formazioni fantacalcio Derby



INTER (3-5-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Sensi, Gagliardini, Barella, Darmian; Lukaku,

Sanchez. Allenatore Conte.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Meite, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Ibrahimovic. Allenatore Pioli.

Vedere Inter-Milan Live Streaming Gratis Link



La partita di calcio Inter-Milan si può vedere in diretta tv in chiaro sui canali digitali di Rai Uno, canale 1 del digitale terrestre e in HD sul 501. A disposizione streaming calcio gratis Rai Play (link www.raiplay.it), che permette di vedere in diretta le partite di calcio con i nostri dispositivi come iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc. Radiocronaca live di Inter-Milan in diretta su Radio Rai 1.