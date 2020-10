DIRETTA Derby INTER MILAN Streaming Gratis, dove vederla Online Video

Inter Milan live streaming e diretta video. Alle 18:00 inizieremo a vedere (anche con Rojadirecta TV in VPN) diretta Inter Milan: con DAZN o Sky? Derby di San Siro valido per la 4a giornata di Serie A.

La prossima sarà la vittoria numero 1400 per il Milan nella Serie A a girone unico (incl. tavolini) – i rossoneri potrebbero diventare la terza squadra a raggiungere questo traguardo dopo Juventus e Inter. Il Milan è una delle quattro squadre a cui l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha segnato sia nel girone d’andata che in quello di ritorno nello scorso campionato e potrebbe diventare la prima a subire gol dal belga in tre gare di Serie A.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: Sensi.

Indisponibili: Bastoni, Gagliardini, Nainggolan, I.Radu, Skriniar, Vecino, Young, Sanchez.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Duarte, Gabbia, Musacchio, Rebic.

Inter Milan in diretta tv per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e Sky Sport (canale 252 del satellite). La telecronaca sarà affidata a Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

