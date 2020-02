DIRETTA Derby INTER MILAN Streaming Gratis, dove vedere Video Online

Inter Milan live streaming e diretta video. Alle 20:45 inizieremo a vedere (anche con Rojadirecta TV in VPN) diretta Inter Milan: con DAZN o Sky? Derby di San Siro valido per 23a giornata di Serie A.

L’ultimo successo rossonero in casa dell’Inter è datato 14 novembre 2010, quando il Milan di Allegri vinse 1-0 il derby con rete decisiva di Zlatan Ibrahimovic, tornato al Diavolo a gennaio. Lo svedese in totale ha realizzato 5 reti in 7 sfide contro i cugini in campionato. La squadra di Conte arriva alla stracittadina con 19 punti di vantaggio sui cugini, ma analizzando soltanto i risultati ottenuti nel 2020 il Milan sarebbe 4° in classifica con 11 punti, 2 in più dell’Inter, 5ª con 9.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Inter (3-5-2): Padelli; Godin, de Vrij, Skriniar; Moses, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Sanchez, Lukaku. All. Antonio Conte. Indisponibili: Gagliardini, Borja Valero, Handanovic.

Squalificati: Lautaro, Berni, Bastoni.

Milan (4-4-2): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Çalhanoglu; Rebic, Ibrahimovic. All. Stefano Pioli. Indisponibili: Duarte, Biglia. Squalificati: nessuno.

Inter Milan in diretta tv per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Grazie a Sky Go inoltre trasmetteranno la diretta streaming video della partita via internet per gli abbonati, mentre Now TV per tutti. Ulteriore alternativa per vedere Inter Milan streaming quella estrema di Video YouTube e Facebook Live.