DIRETTA Crotone JUVENTUS Streaming Gratis invece di Rojadirecta, dove vederla

Crotone Juventus streaming e diretta video a partire dalle ore 20:45 di oggi con i servizi digitali: su Sky o DAZN? Match valido per la 4a giornata di Serie A 2020-2021. Ronaldo in quarantena offre l’assist a Morata per mettersi in luce nella trasferta di Crotone, che segnerà il debutto di Federico Chiesa in maglia Juve. Dybala non è ancora al meglio, ecco allora che Kulusevski potrà riproporsi come esterno d’attacco. Scopri dove vedere Crotone Juventus streaming gratis.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Djidji; Molina, Petriccione, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy. Allenatore Stroppa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Benali, Crespi, Eduardo, Gigliotti, Riviere, Zanellato.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Kulusevski; Morata, Chiesa. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, De Ligt, McKennie, Ramsey, CR7 Cristiano Ronaldo.

Crotone Juventus in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 (numero 209 del satellite) per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.