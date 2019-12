Diretta JUVENTUS UDINESE Streaming: canale tv internet formazioni

Tutto pronto per vedere Juventus Udinese streaming e diretta tv sul digitale alle ore 15:00 di oggi domenica 15 dicembre 2019, per la 16a giornata di Serie A. Juventus a due punti di distanza dall’Inter che giocherà in serata sul campo della Fiorentina.

La Juventus è la squadra che più spesso ha battuto l’Udinese in Serie A: 61 sconfitte per i friulani contro i piemontesi, almeno 14 in più che contro qualsiasi altra formazione. L’ultimo pareggio tra Juventus e Udinese in casa dei piemontesi in Serie A è datato 1990: da allora 20 successi per la Vecchia Signora e cinque per i friulani. La Juventus ha subito 15 gol finora in Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria ha fatto peggio solamente nel 2009/10: 16 reti subite dopo 15 gare, poi 56 a fine stagione (sesta peggior difesa del campionato in quel caso).

Scopriamo dove vedere Juventus Udinese streaming online e in diretta televisiva.

Dove vedere Juventus Udinese Streaming Live differente da Rojadirecta.

La partita di calcio Juventus Udinese in diretta tv sul digitale di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite), con collegamenti pre-partita dalle ore 14:30 italiane per anticipazioni e interviste dell’ultimo minuto, e con la

Juventus Udinese streaming gratis per gli abbonati con l’applicativo Sky Go utilizzabile con pc, tablet e smartphone, anche per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Le probabili formazioni per Juventus Udinese streaming.

Queste le probabili formazioni di Juventus Udinese:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Squalificati: Pjanic, Cuadrado. Indisponibili: Chiellini, Khedira, Douglas Costa, Ramsey, Bentancur.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Larsen; Okaka, Lasagna. Allenatore Gotti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Jajalo, Samir, Sema.