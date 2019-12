DIRETTA Leverkusen JUVENTUS Streaming, dove vederla Gratis dopo Shakhtar-ATALANTA

Oggi si gioca Leverkusen Juventus streaming (da vedere senza usare Rojadirecta) alle 21 e Shakhtar-Atalanta alle ore 18:55. Se per la Juventus la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League è già acquisita, per l’Atalanta il discorso è completamente diverso. Gasparini deve assolutamente vincere per sperare in una clamorosa qualificazione al turno successivo, quello a eliminazine diretta. Lo Shakhtar Donetsk ha vinto il suo unico incontro europeo con l’Atalanta per 2-1 lo scorso ottobre, nella parta di andata. L’ultima squadra italiana battuta due volte nella stessa edizione della Champions League fu la Roma negli ottavi del 2010-2011.

Dove Vedere Shakhtar-Atalanta e Leverkusen-Juventus Streaming Gratis diverso da Rojadirecta.

Potete vedere Leverkusen Juventus in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 472 del digitale terrestre e canale 201 del satellite) e su Sky Sport (canale 252 del satellite). Inizio alle ore 21:00 di mercoledì 11 dicembre 2019. Potrete anche vederla in streaming con Sky Go (grats per gli abbonati) e Now TV (per tutti i non abbonati a pagamento) utilizzando l’apposita app su PC, smartphone o tablet.

Leverkusen Juventus streaming verrà trasmessa dopo Atalanta-Shakhtar che inizierà alle 18:55 e che verrà mostrata su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Nessuna delle due partite verrà trasmessa in chiaro da Mediaset su Canale 5.