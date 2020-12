DIRETTA INTER BOLOGNA Streaming Live Video Gratis Oggi, dove vedere il match

Tutto pronto per vedere Inter Bologna streaming link alternativo a Rojadirecta. Si gioca oggi sabato 5 dicembre 2020 con fischio d’inizio alle ore 20:45. Partita valida per la 10a giornata di Serie A di calcio. Dopo il successo per 2-1 dello scorso luglio, il Bologna potrebbe vincere due sfide consecutive contro l’Inter in Serie A per la prima volta dal 1999. Dall’inizio del 2012, l’Inter ha sofferto quattro sconfitte casalinghe contro il Bologna in Serie A (2V, 2N), contro nessuna squadra ha perso più volte nel periodo (quattro KO anche contro la Juventus).

Le probabili formazioni di Inter Bologna:

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, A Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Sanchez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Nainggolan, Kolarov, Vecino, Pinamonti.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo,Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Sansone, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dijks, Orsolini, Santander, Skov Olsen.

Video Highlights Inter-Bologna 1-2 di quest’anno