Dove vedere Milan Celtic streaming e diretta tv? Alle ore 18:55 di questa sera si gioca a San Siro il quinto e penultimo turno del Gruppo H di Europa League con Milan Celtic. Il punto del Celtic dopo quattro partite in Europa League in questa stagione è il più basso di sempre in un’edizione nella competizione dal 2009-10 (1p 3s). Dall’inizio della scorsa stagione, nessun giocatore del Celtic ha partecipato a più gol in Europa League di Mohamed Elyounoussi (6), quattro dei quali in questa stagione (3 gol, 1 assist).

La partita Milan Celtic sarà visibile in diretta tv dalle ore 18:55 di oggi giovedì 3 dicembre 2020 con Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). Il match non viene trasmessa in chiaro su TV8.

Ecco le probabili formazioni che scenderanno sul campo dello Stade Pierre Mauroy di Lille (Francia):

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic. All. Pioli.

CELTIC (4-2-3-1): Barkas; Elhamed, Jullien, Ajer, Laxalt; McGregor, Brown; Christie, Ntcham, Elyounoussi; Edouard.

All. Lennon.

Arbitro: Burgos Bengoechea (Spagna).

Video streaming gratis online per gli abbonati grazie al servizio Sky Go (link skygo.sky.it), disponibile su dispositivi portatili come pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it).

