Juventus Torino streaming gratis live con tutte le alternative legali a Rojadirecta. Alle 18:00 di oggi 5 dicembre 2020 si gioca il Derby della Mole numero 151 nella storia della Serie A. Cristiano Ronaldo è a quota 29 gol in Serie A nel 2020: per la nona volta in carriera può arrivare a 30 reti in un singolo anno solare in campionato. In Serie A solo tre giocatori hanno tagliato questo traguardo con la Juventus, il più recente Omar Sivori, nel 1961. Il prossimo sarà il 100° gol con la maglia del Torino per Andrea Belotti, considerando tutte le competizioni. Dal suo arrivo ai granata nel 2015/16, solo tre giocatori di Serie A hanno tagliato questo traguardo con una singola maglia: Immobile con la Lazio, Dzeko con la Roma e Mertens con il Napoli.

Dove Vedere Juventus Torino Streaming Gratis Link in alternativa a Rojadirecta.



Juventus Torino in diretta tv grazie ai canali di Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite) anche in alta definizione. A disposizione streaming calcio gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Ulteriore alternativa per vedere Juventus Torino streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

Le probabili formazioni:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo.

Squalificati: Morata.

Indisponibili: Buffon, Chiellini, Demiral.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. Allenatore Giampaolo.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Baselli, Millico, Ujkani, Vojvoda, Lukic, Gojak, Verdi.