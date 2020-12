Crotone Napoli streaming live e diretta video gratis dalle 18 di oggi domenica 6/12: come vederla in alternativa a Rojadirecta? Il Napoli è una delle due squadre, insieme alla Roma, contro cui il Crotone ha sempre perso in Serie A (quattro sconfitte su quattro). Il Crotone ha ottenuto un solo successo in 23 precedenti di Serie A contro un’avversaria che iniziava la giornata nelle prime cinque posizioni in classifica (4N, 18P): vittoria arrivata contro la Lazio, nel maggio 2017, e che ha consentito ai calabresi di conquistare la salvezza nel torneo 2016/17. Scopri dove vedere Crotone Napoli streaming gratis.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Petriccione, Benali, Reca; Messias, Simy. Allenatore Stroppa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Cigarini, Rispoli, Riviere, Siligardi.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Osimhen.

Escludendo le neopromosse e retrocesse, il Napoli è la squadra che ha pareggiato il minor numero di partite in Serie A dall’arrivo di Gennaro Gattuso: due pareggi in 32 gare (19V, 11P) – inclusa la sconfitta a tavolino contro la Juventus.

Vedere Crotone Napoli Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



Crotone Napoli in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e 248 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Grazie a Sky Go (Link skygo.sky.it – gratis per gli abbonati) potrai vedere la diretta streaming video della partita via internet. A pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). Ulteriore alternativa per vedere Crotone Napoli streaming quella estrema di Video YouTube e Facebook Live.

Il prossimo sarà il 50° gol di Simy con la maglia del Crotone in tutte le competizioni (49 reti finora in 130 match); cinque delle ultime sei reti dell’attaccante classe ’92 in Serie A sono arrivate allo Scida.