DIRETTA SAMPDORIA MILAN Streaming Gratis diverso da Rojadirecta, dove vedere in Video Online

Sampdoria Milan streaming live e diretta video gratis dalle 20:45 di oggi 6 dicembre: come vederla in alternativa a Rojadirecta? Nel posticipo domenicale della 10a giornata di Serie A 2020-2021 la Sampdoria di Claudio Ranieri sfida la capolista Milan di Stefano Pioli. Nelle 62 partite finora disputate nel massimo campionato in casa dei blucerchiati, è il Milan a prevalere nelle statistiche con 24 vittorie a fronte di 19 successi dei genovesi e di 19 pareggi. Scopri dove vedere Sampdoria Milan streaming gratis.

Le formazioni di Sampdoria Milan che ci piacerebbe vedere in campo oggi:

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini; Quagliarella. Allenatore Ranieri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Keita Balde.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic.

Vedere Sampdoria Milan Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ibrahimovic, Kjaer, Leao.

Sampdoria Milan in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Grazie a Sky Go (Link skygo.sky.it – gratis per gli abbonati) potrai vedere la diretta streaming video della partita via internet. A pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). Ulteriore alternativa per vedere Sampdoria Milan streaming quella estrema di Video YouTube e Facebook Live.