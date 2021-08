DIRETTA SAMPDORIA-MILAN Streaming TV Alternativa Live, dove vederla Gratis Online

DIRETTA Sampdoria-Milan Live Streaming invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 ITA di oggi lunedì 23 agosto 2021 in chiusura della 1a giornata del nuovo campionato di Serie A, edizione 2021-2022. Una gara non semplice per il Milan dopo le partenze di grandi giocatori come Donnarumma e Cahlanoglu, ma ha anche investito molto sul mercato e si prenota per un posto nella lotta scudetto come confermato dal tecnico Pioli in conferenza stampa. Pronta a partire con il piede giusto anche la nuova Sampdoria dell’ex tecnico ducale, D’Aversa, chiamato a sostituire sulla panchina ligure Claudio Ranieri.

Sampdoria-Milan formazioni probabili



Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, O Colley, Augello; Thorsby, Ekdal; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard; Quagliarella. Allenatore D’Aversa. A disposizione in panchina: Falcone, Depaoli, Ferrari, Chabot, Murillo, Silva, Jankto, Askildsen, Verre, Torregrossa, De Luca, Caprari. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Giroud. Allenatore Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Romagnoli, Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Castillejo, Krunic, Pobega, Leao, Maldini. Indisponibili: Ibrahimovic, Kessie. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Guardalinee: Ranghetti e Baccini. Quarto Uomo: Gariglio. Var: Di Paolo. Avar: Meli.

Dove Vedere Sampdoria-Milan Live Streaming diverso da Rojadirecta

Sampdoria-Milan da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La partita sarà trasmessa anche da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online. Streaming gratis anche su Sky Go per tutti gli abbonati Sky e su NOW, la piattaforma che offre la programmazione dell’emittente satellitare (previo acquisto di uno degli abbonamenti dedicati). Non ci sono altre alternative per vedere Sampdoria-Milan streaming.