DIRETTA NAPOLI ROMA Streaming TV: dove vederla Online con Mertens e Dzeko

Napoli Roma streaming con tutte le alternative legali a Rojadirecta. Si gioca questa sera, domenica 5 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio San Paolo di Napoli. Il fischio d’inizio del Derby del Sole, che sarà il 146° in Serie A, è in programma per le ore 21:45.

La Roma ha vinto l’ultimo confronto contro il Napoli in Serie A: i giallorossi non ottengono il successo sia all’andata che al ritorno di una singola stagione di Serie A contro il Napoli dal 1997/98, con Zdenek Zeman in panchina. Il Napoli non vince al San Paolo contro la Roma in Serie A dal novembre 2014 (2-0 con Rafael Benítez in panchina). Da allora due pareggi e altrettante sconfitte.

Dove Vedere Napoli Roma Streaming Gratis legale e non con Rojadirecta.



Napoli Roma in diretta tv con Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 256 del satellite). A disposizione streaming calcio gratis per gli abbonati con SkyGo utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Ulteriore alternativa per vedere Napoli Roma streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

Le probabili formazioni di Napoli Roma.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Ospina.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca. Squalificati: Perotti. Indisponibili: Juan Jesus, Pau Lopez.