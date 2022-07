GP Austria Streaming TV Alternativa a Rojadirecta Formula 1 2022, dove vedere la Ferrari

GP Austria Streaming Alternativa a Rojadirecta Formula 1 2022. Il pilota della Ferrari Carlos Sainz, il quale arriva dalla sua prima vittoria in F1 ottenuta a Silverstone, in conferenza stampa ha rilanciato le sue ambizioni. Sainz (Ferrari): “Non sono in grado di descrivere ciò che avviene nella testa dopo la vittoria a Silverstone. Una vittoria che mi ha dato la fame per riprovarci. A Maranello l’accoglienza è stata grandiosa e sono stato con degli amici… è stato bello”. Ecco il programma sul circuito “Red Bull Ring” di Spielberg per l’11esima prova del mondiale di Formula 1 stagione 2022:

Venerdì 8 luglio > Prove Libere 1 inizio ore 13:30. Alle ore 17 le Qualifiche F1 con differita su TV8 sabato dalle 18:30.

con differita su TV8 sabato dalle 18:30. Sabato 29 luglio > Prove Libere 2 che inizieranno alle 12:30. Alle ore 16:30 ci saranno le qualifiche sprint F1 con differita su TV8 dalle 20:15.

con differita su TV8 dalle 20:15. Domenica 10 luglio > Partenza Gara F1: 15:00, con differita su TV8 dalle 18.

Dove vedere GP Austria Streaming alternativa a Rojadirecta Formula 1 2022 e diretta tv

Tutto da vedere in diretta streaming (non è necessaria Rojadirecta) il Gran Premio d’Austria di Formula 1 dal circuito “Red Bull Ring” di Spielberg, sui canali digitali di Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201). Video streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go. A pagamento su Now con i vostri smartphone, tablet e pc.