Crolla il tetto di una Chiesa in Messico: morti e feriti

MESSICO – Sette persone sono morte e 39 sono rimaste ferite a seguito del crollo del tetto della chiesa di Santa Cruz a Ciudad Madero, in Messico. La tragedia è avvenuta durante la celebrazione di alcuni battesimi, a cui hanno partecipato almeno un centinaio di persone. Le autorità locali stanno lavorando per cercare le persone intrappolate sotto le macerie.

Messico, crolla tetto Chiesa: 7 vittime

Il tetto di una chiesa a Ciudad Madero, nello stato messicano di Tamaulipas, è crollato domenica, provocando la morte di diverse persone. I fatti sono accaduti nella chiesa di Santa Cruz, nel quartiere Unidad Nacional, nel pomeriggio, durante la messa domenicale. Alcuni media riferiscono che il disastro è avvenuto mentre all’interno si teneva un battesimo.

Il portavoce della Sicurezza di Tamaulipas ha confermato la morte di sette persone e il recupero di 39 feriti tra le macerie. I feriti sono stati portati in due ospedali. Le squadre di soccorso continuano “a lavorare sulla rimozione dei detriti per effettuare manovre di salvataggio”, ha aggiunto l’agenzia sui social network.

Inoltre, ha precisato che il crollo è avvenuto alle 14:18 (ora locale) “presumibilmente a causa di un cedimento nella sua struttura”.

Al momento non si conosce il numero delle persone ancora sotto le macerie

La Segreteria di Pubblica Sicurezza di Tamaulipas ha riferito che al momento della tragedia nella chiesa si trovavano un centinaio di persone e che circa 30 potevano rimanere sotto le macerie.

I servizi di emergenza stanno lavorando sul posto per salvare le persone intrappolate e hanno messo in sicurezza le strutture del sito per evitare ulteriori crolli.