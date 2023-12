Champions League: Newcastle-Milan Streaming su Amazon Prime Video in esclusiva

CALCIO STREAMING – Il Milan affronterà il Newcastle nell’ultima partita della fase a gironi della UEFA Champions League 2023-2024, in diretta streaming su

. In caso di vittoria e di una sconfitta del Paris Saint-Germain, il Milan potrebbe qualificarsi per gli ottavi di finale. Fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane di mercoledì 13 dicembre 2023.

La partita sarà commentata da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con le interviste di Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato. Prime Video introdurrà anche due nuove funzionalità tecnologiche per migliorare l’esperienza di visione: il “Recap Rapido”, che permette di vedere i gol segnati fino a quel momento, e i “Momenti Chiave”, che permettono di tornare rapidamente ai momenti salienti della partita.

Gli appassionati potranno anche usufruire di Alexa per vedere i momenti salienti delle partite. I clienti Prime potranno vedere la partita in streaming tramite l’app di Amazon Prime Video su diversi dispositivi. Il servizio è gratuito per 30 giorni per chi non è ancora cliente Prime.