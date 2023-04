Morta in Cina per influenza aviaria H3N8

Una donna di 56 anni è morta in Cina a causa dell’influenza aviaria H3N8, un virus che fino ad ora non aveva avuto vittime umane. Il virus, comparso per la prima volta nel continente nordamericano, era stato considerato in grado di essere trasmesso solo a cavalli, cani e leoni marini. La donna si è ammalata il 22 febbraio e, nonostante il ricovero in ospedale per una grave polmonite, è morta il 16 marzo.

La fonte esatta di questa infezione non è stata ancora determinata, ma l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha sottolineato che il virus non si trasmette tra esseri umani e il rischio di diffusione a livello nazionale, regionale e globale è considerato basso. L’OMS ha chiesto una ricerca sulla questione evidenziando la necessità di un monitoraggio costante a causa delle mutazioni permanenti dei virus.