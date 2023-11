GivingTuesday Italia: sensibilizzare alla cultura del dono e coinvolgere la comunità

Il GivingTuesday, la Giornata Mondiale del Dono, invita a “concedere” per promuovere la cultura della

solidarietà . Nato nel 2012 a New York, il movimento globale si oppone al consumismo massivo di eventi come il Black Friday. In Italia, laorganizza il GivingTuesday dal 2017, sottolineando il ruolo del Terzo Settore e incoraggiando azioni che impattano positivamente sulla comunità.

Il movimento sensibilizza sul dono come pratica quotidiana, promuovendo un cambiamento duraturo nella società. La Fondazione AIFR mira a riconoscere e incentivare il ruolo del Terzo Settore, coinvolgendo attivamente le persone per costruire una cultura del dono partecipativa.

La Fondazione AIFR presenta diverse iniziative per partecipare al GivingTuesday Italia, tra cui l’illuminazione di monumenti, una maratona di streaming su Twitch, un contest fotografico e un progetto educativo per le scuole. L’obiettivo è sensibilizzare alla cultura del dono e coinvolgere attivamente la comunità in un gesto di generosità.

La Fondazione AIFR, attiva nel promuovere il Terzo Settore, collabora con organizzazioni e studenti per incoraggiare la cittadinanza attiva e partecipativa.