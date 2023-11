DIRETTA Juventus-Inter Streaming Live Alternativa Online TV: orario e dove vederla Gratis questa sera

DIRETTA Juventus-Inter Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi domenica 26 novembre 2023 il Derby d’Italia Juventus-Inter per la 13esima giornata del campionato di Serie A, edizione 2023-2024. La Juventus (seconda con 29 punti) cerca di superare l’Inter in classifica (prima con 31 punti), mentre l’Inter vuole allontanarsi dalla Juventus. Un big match da tutto esaurito all’Allianz Stadium e da internet intasata che renderà, visto i precedenti, problematica la visione online.

Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Inter.

Le formazioni di Juventus-Inter

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Huijsen, Nicolussi Caviglia, Miretti, Nonge, Iling Jr, Yildiz, Kean, Milik. Indisponibili: Danilo, De Sciglio, Weah. Squalificati: Fagioli, Pogba. Diffidati: Gatti.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Stabile, Bisseck, Cuadrado, Carlos Augusto, Agoume, Asslani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Arnautovic. Indisponibili: Bastoni, Pavard, Sanchez. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata. Guardalinee: Meli-Alassio. Quarto ufficiale: Massa. VAR: Massimiliano Irrati. Assistente VAR: Meraviglia.

Dove vedere Juventus-Inter in Diretta TV

Juventus-Inter visibile con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN.

La Juventus ha vinto la maggior parte delle partite contro la squadra in testa alla classifica di Serie A, ottenendo la vittoria principalmente contro le squadre di Milano. Solo una volta, il 6 ottobre 2019, la vittoria ha permesso alla Juventus di superare l’Inter e prendere il primo posto in classifica.

Juventus-Inter Live Streaming Gratis



Juventus-Inter streaming sarà disponibile per tutti i clienti DAZN, piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, e sul proprio pc o notebook.

L’Inter ha vinto la maggior parte delle partite di questo campionato e solo due volte nella sua storia è riuscita a ottenere tanti successi nelle prime partite di una stagione. Purtroppo, però, in entrambi i casi è arrivata seconda alla fine del torneo.

Sarà possibile seguire la diretta testuale di Juventus-Inter su Gazzetta.it tra le tantissime testate giornalistiche sportive online.