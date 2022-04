DIRETTA Juventus-Inter Streaming Live Alternativa TV, dove vederla Online Gratis Serie A

DIRETTA Juventus-Inter Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi domenica 3 aprile 2022 il Derby d’Italia Juventus-Inter per la 31esima giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022, 12° turno del girone di ritorno. Attesi 40.000 spettatori, ai quali si aggiungeranno gli svariati milioni di tifosi che seguiranno il match in tv dai 200 paesi nei quali la gara verrà trasmessa in diretta. Verrà migliorato il record d’incasso delle sfide tra Juventus e Inter, pari a 3.163.509 euro e fissato in occasione della sfida del 7 dicembre 2018?

Di seguito subito le probabili formazioni di Juventus-Inter e poi andiamo a scoprire anche dove vedere Juventus-Inter streaming gratis alternativa a Rojadirecta.

Le formazioni di Juventus-Inter

Derby d’Italia in salsa piccante con l’ultima volta di Dybala in Bianconero contro quella che probabilmente diventerà la sua prossima società di appartenenza. Dybala infatti non farà parte della Juve del futuro. Ecco cosa ha detto Allegri a riguardo:

“Con la società in linea su tutto: quando parliamo, espongo le mie idee e i dirigenti le loro, poi troviamo unità d’intenti per programmare. Le scelte si fanno insieme e una volta che si fanno le scelte poi sono quelle. Non è il primo caso di giocatori che vanno via e ne abbiamo altri in scadenza. Dobbiamo restare concentrati sulle ultime otto partite di campionato e qualificarci per la finale di Coppa Italia. Paulo all’Inter? Non faccio il mercato della Juve, dove mi limito a collaborare con i dirigenti. Figuriamoci se posso mettermi a fare quello dell’Inter”.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli; Cuadrado, Morata, Paulo Dybala; Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, De Sciglio, Miretti, Arthur, Rabiot, Bernardeschi, Soulé, Kean. Indisponibili: Chiesa, McKennie, Kaio Jorge, Aké.

Squalificati: Luca Pellegrini. Diffidati: Morata, Vlahovic.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Radu, Ranocchia, Dimarco, Darmian, D’Ambrosio, Gosens, Gagliardini, Vidal, Vecino, Sanchez, Caicedo, Correa. Indisponibili: nessuno.

Squalificati: nessuno. Diffidati: A Bastoni, Lautaro Martinez, Vidal.

Arbitro: Irrati di Pistoia. Guardalinee: Ranghetti e Vivenzi. IV Uomo: Ghersini. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Passeri.

Dove vedere Juventus-Inter in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Juventus-Inter da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Nelle ultime nove gare di campionato l’Inter ha raccolto appena 11 punti (2V, 5N, 2P), ben 10 in meno dei bianconeri, che in questo parziale sono primi come punti conquistati in Serie A (21) – l’Inter sarebbe nona in questa parziale graduatoria.

Juventus-Inter Live Streaming diverso da Rojadirecta

Juventus-Inter streaming sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com), piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Non ci sono altre alternative per vedere Juventus-Inter streaming.

Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Juventus-Inter su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive. Solo cinque degli ultimi 33 scontri diretti in Serie A hanno visto sia Juventus che Inter riuscire a segnare entrambe nel corso del primo tempo.