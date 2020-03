DIRETTA JUVENTUS INTER Streaming diverso da ROJADIRECTA Gratis oggi 8 marzo (Calcio Serie A Derby d’Italia)

Juventus Inter streaming e diretta video a partire dalle ore 20:45 di oggi domenica 8 marzo 2020 con i servizi digitali: su Sky o DAZN? Match valido per il recupero della 26a giornata di Serie A. Il bilancio degli 86 precedenti del Derby d’Italia in casa della Vecchia Signora sorride ai bianconeri, con 59 successi, 16 pareggi e appena 11 vittorie dei milanesi. Nelle ultime 14 sfide complessive nel torneo, in particolare, la Juventus ha perso soltanto una volta, rimediando per il resto 8 vittorie e 5 pareggi. Scopri dove vedere Juventus Inter streaming gratis.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Indisponibili: Demiral.

Squalificati: nessuno.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Martinez, Lukaku. Allenatore Antonio Conte. Indisponibili: Gagliardini, Sensi, Moses. Squalificati: nessuno.

Vedere Juventus Inter Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



Juventus Inter in diretta tv sui canali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite)

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone sul sito internet di Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.