DIRETTA JUVENTUS INTER Streaming Alternativa Gratis, dove vedere CR7 Ronaldo vs Lautaro Martínez

Juventus Inter streaming diretta video del ritorno di semifinale di Coppa Italia a partire dalle ore 20:45 di oggi martedì 9 febbraio 2021 con i servizi digitali nazionale di Rai in esclusiva. La Juventus ha vinto la gara d’andata a San Siro grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, che ha ribaltato il goal del vantaggio segnato da Lautaro Martinez. Scopri dove vedere Juventus Inter streaming gratis.

Le formazioni di Juventus Inter che probabilmente vedremo in campo oggi:

Juventus (3-5-2): Buffon; de Ligt, Demiral, Danilo; Cuadrado, McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kuluseveski, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Indisponibili: Dybala, Ramsey, Bonucci. Squalificati: nessuno.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Romelu Lukaku, Lautaro Martínez.

Allenatore Antonio Conte. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Alexis Sánchez, Vidal.

Juventus Inter in diretta in chiaro sui canali di Rai Uno. Telecronaca a cura di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Diretta streaming in chiaro sulla piattaforma della tv pubblica Rai Play (link www.raiplay.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.