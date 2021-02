DIRETTA GENOA NAPOLI Streaming Alternativa a ROJADIRECTA TV: dove vederla con Destro e Lozano

Genoa Napoli Streaming Gratis Diretta TV (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia, come pure TarjetaRojaOnline). Tutto pronto a Genova per l’anticipo della 21a giornata di Serie A che si gioca dopo Juventus-Roma delle 18. Il Napoli potrebbe vincere quattro trasferte di fila contro il Genoa in Serie A per la prima volta nella sua storia. Dopo i successi contro Cagliari e Crotone, il Genoa potrebbe vincere tre partite consecutive di Serie A per la prima volta dal febbraio 2018, sempre con Ballardini in panchina. Tutta da guardare quindi la diretta streaming Genoa Napoli, partita di calcio delle 20:45 di oggi sabato 6 gennaio 2021.

Genoa Napoli in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 (Canale Sky 209) per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. La sfida non viene trasmessa in chiaro. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La partita sarà disponibile in streaming calcio per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com) utilizzabile con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov. Allenatore Ballardini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Biraschi, Cassata, Paleari, C Zapata.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Fabian Ruiz, Mertens, Ghoulam, Koulibaly.

Da una parte nessuna squadra ha subito meno gol da palla inattiva del Napoli in questa Serie A (quattro), dall’altra il Genoa è la formazione che ne ha realizzati meno da gioco fermo (solo uno, Criscito su calcio di rigore contro lo Spezia lo scorso dicembre).