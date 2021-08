DIRETTA GENOA-NAPOLI Streaming TV Alternativa a Rojadirecta Live, dove vederla Gratis Online

DIRETTA Genoa-Napoli Live Streaming invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 18:30 ITA di oggi domenica 29 agosto 2021 per la 2a giornata del nuovo campionato di Serie A, edizione 2021-2022. Luciano Spalletti su Lorenzo Insigne: “C’è l’inizio di un percorso per fare cose importanti per se stessi e per una città che chiede questo. Lorenzo è uno di quelli che vuole aggiungere nuove giocate al manuale del calcio, è normale ribattere un rigore per lui. Il capitano è condannato a dover dare sempre comportamenti corretti ai compagni, ai bambini allo stadio o a casa, lui fa questo e manda segnali importanti”.

Genoa-Napoli, dove vederla in diretta tv

La sfida Genoa-Napoli verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Genoa-Napoli formazioni probabili



Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Pandev, Kallon. A disposizione: Semper, Masiello, Portanova, Vasquez, Bani, Agudelo, Rovella, Melegoni, Behrami, Favilli, Buksa, Ekuban. Indisponibili: Cassata. Allenatore: Ballardini.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Elmas; Politano, Insigne, Lozano. A disposizione: Ospina, Marfella, Rrahmani, Juan Jesus, Palmiero, Gaetano, Ounas, Petagna. Indisponibili: Demme, Ghoulam, Mertens, Zielinski. Squalificati: Osimhen. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Guardalinee: Giallatini e Preti. Quarto uomo: Gariglio. Var: Fabbri. Avar: Vivenzi.

Dove Vedere Genoa-Napoli Streaming Live alternativo a Rojadirecta

Genoa-Napoli da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, coadiuvato al commento tecnico da Stefano Schwoch. Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online. Non ci sono altre alternative per vedere Genoa-Napoli streaming.