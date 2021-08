DIRETTA MILAN-CAGLIARI Streaming TV Alternativa a Rojadirecta Online, dove vederla Gratis LIVE

DIRETTA Milan-Cagliari Live Streaming invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 ITA di oggi domenica 29 agosto 2021 per la 2a giornata del nuovo campionato di Serie A, edizione 2021-2022. Stefano Pioli, tecnico del Milan: “Kessie come Donnarumma? In questo momento siamo concentrati solo sulla partita di domani. Per la situazione dei rinnovi mancano ancora giorni importanti, le valutazioni si faranno dopo”. Sull’ultimo arrivato Pellegri, Pioli ha aggiunto: “Sta bene, ma ha ancora qualche problemino e non sarà convocato per domani. La sosta gli servirà tanto e spero che tra due settimane sarà pienamente in gruppo”.

Milan-Cagliari, dove vederla in diretta tv

La sfida Milan-Cagliari verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Milan-Cagliari formazioni probabili



Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Plizzari, Kalulu, Romagnoli, Gabbia, B.Touré, Krunic, Florenzi, Rebic, Pellegri, Maldini. Indisponibili: Ibrahimovic, Kessie. Allenatore Stefano Pioli.

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Strootman, Deiola, Dalbert; J. Pedro, Pavoletti. A disposizione: Aresti, Walukiewicz, Altare, Oliva, Lykogiannis, Zappa, Grassi, Pereiro, Ceter. Indisponibili: Cragno, Rog, Faragò. Allenatore Leonardo Semplici.

Arbitro: Marco Serra di Torino. Guardalinee: Di Vuolo e Zingarelli. Quarto uomo: Massimi. Var: Guidi. Avar: Lo Cicero.

Dove Vedere Milan-Cagliari Streaming Live alternativo a Rojadirecta

Milan-Cagliari da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, coadiuvato al commento tecnico da Stefano Schwoch. Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online. Non ci sono altre alternative per vedere Milan-Cagliari streaming.