Diretta MILAN CAGLIARI Streaming Alternativa TV, dove viene mostrata

Milan Cagliari Streaming Alternativa a Rojadirecta TV. Nella penultima giornata di Serie A (inizio ore 20:45 di oggi domenica 16 maggio 2021), i rossoneri allenati da Pioli hanno un match ball per la qualificazione alla prossima Champions League, raggiungendo così Inter (Campione d’Italia) e Atalanta, mentre, in vista dell’ultima giornata, il Napoli è davanti ala Juventus di un punto. I sardi, invece, coinvolti nella lotta per non retrocedere, potrebbero presentarsi a San Siro già salvi nel caso in cui il Benevento non riuscisse a battere il Crotone nel match delle 15.

Come vedere Milan-Cagliari in tv e in streaming alternativa a Rojadirecta

Milan-Cagliari è in programma alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 15 maggio 2021 all’Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Milan Cagliari Formazioni: non solo FantaCalcio

Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now Tv e sulla piattaforma Sky Go.

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic. Allenatore: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Dalot, Kalulu, Romagnoli, Gabbia, Meité, Tonali, Castillejo, Leao, Hauge, Krunic, Mandzukic.

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Duncan, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Pavoletti. Allenatore: Semplici. A disposizione: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Klavan, Calabresi, Rugani, Zappa, Asamoah, Deiola, Cerri, Simeone.

Arbitro: Massa di Imperia. Guardalinee: Meli e Alassio. Quarto uomo: Manganiello. Var: Valeri. Ass. Var: Preti.